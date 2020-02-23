Kazanan futbol oldu

Esentepe ile Girne Halk Evi arasında oynanan maç nefesleri keserken, 4 golün atıldığı maçtan beraberlik çıktı

Richard BEALE

K-Pet Birinci Ligin 20. haftasında Erdal Barut Stadında karşılaşan Esentepe ile Girne Halk Evi arasında oynanan maç nefesleri keserken maçtan beraberlik çıktı.

Girne Halk Evi kaliteli ayakları ile maça ağırlığını koyarken, mücadeleyi bırakmayan ve beraberliği kurtaran Esentepe, keyifli bir futbol ortaya koydular.

Utku Hamamcıoğlu’nun yönettiği maça Girne Halk Evi fırtına gibi başladı. 7’de Hamis Çakır, 23’te Salih Say skoru 0-2 yaptı.Esentepe bu gollere erken cevap verirken, 29 Nersin penaltıdan skoru 1-2 yaptı.

İkinci devrede Esentepe 60’da golcüsü Ali ile eşitliği yakaladı. Girne Halk Evi’nde 66’da Aksel kırmızı kart görünce kırmızı beyazlılar, yaklaşık 25 dakika 10 kişi oynadı. Ancak Esentepe bunu değerlendiremeyince maç 2-2 tamamlandı.

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

