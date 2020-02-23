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Kazanan futbol oldu

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Esentepe ile Girne Halk Evi arasında oynanan maç nefesleri keserken, 4 golün atıldığı maçtan beraberlik çıktı

Kazanan futbol oldu

Richard BEALE

K-Pet Birinci Ligin 20. haftasında Erdal Barut Stadında karşılaşan Esentepe ile Girne Halk Evi arasında oynanan maç nefesleri keserken maçtan beraberlik çıktı.

Girne Halk Evi kaliteli ayakları ile maça ağırlığını koyarken, mücadeleyi bırakmayan ve beraberliği kurtaran Esentepe, keyifli bir futbol ortaya koydular.

Utku Hamamcıoğlu’nun yönettiği maça Girne Halk Evi fırtına gibi başladı. 7’de Hamis Çakır, 23’te Salih Say skoru 0-2 yaptı.Esentepe bu gollere erken cevap verirken, 29 Nersin penaltıdan skoru 1-2 yaptı.

İkinci devrede Esentepe 60’da golcüsü Ali ile eşitliği yakaladı. Girne Halk Evi’nde 66’da Aksel kırmızı kart görünce kırmızı beyazlılar, yaklaşık 25 dakika 10 kişi oynadı. Ancak Esentepe bunu değerlendiremeyince maç 2-2 tamamlandı.

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mesarya SK

20

13

6

1

44

14

30

45

2.

Yonpaş Dumlupınar TSK

20

12

4

4

37

7

30

40

3.

Yalova SK

20

10

7

3

35

16

19

37

4.

Girne Halk Evi

20

10

6

4

38

24

14

36

5.

L. Gençler Birliği SK

20

11

3

6

38

26

12

36

6.

Dörtyol SK

20

8

7

5

34

25

9

31

7.

Maraş GSK

20

9

4

7

31

24

7

31

8.

Esentepe KKSK

20

7

8

5

31

26

5

29

9.

Mormenekşe GBSK

20

8

4

8

29

36

-7

28

10.

Karşıyaka ASK

20

7

6

7

25

29

-4

27

11.

Görneç KSK

20

6

7

7

34

34

0

25

12.

Lapta TBSK

20

7

2

11

29

34

-5

23

13.

Çanakkale TSK

20

4

6

10

23

42

-19

18

14.

Ozanköy SK

20

5

3

12

20

43

-23

18

15.

Bostancı Bağcıl SK

20

3

7

10

24

32

-8

16

16.

Doğancı SK

20

0

0

20

0

60

-60

0
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