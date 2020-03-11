Kazanan değil, kaybeden sevindi

Cihangir, lig lideri Mağusa Türk Gücü’nü 2-1 mağlup etmesine rağmen gol averajı ile kupadan elendi. Özellikle ikinci devrede birçok pozisyonu harcayan Cihangir karşısında Kaptan Yasin’in golüyle turu geçen Mağusa Türk Gücü adını yarı finale yazdırdı

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Hakan Gök, Fatih Bardakçıoğlu

Cihangir: Mehmedemin, Nurettin, Osman (Dk.90 Alperen), Musa, Edafe, Eric, Mikail, Ali, Hüseyin, Kone (Dk.69 Behiç), Zihni

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Yasin, Mehmet Gürlü, Yusuf, Adil (Dk.44 Halil), Amani, Mehmet Erol, Ünal, PeterEbi, Şenol (Dk.70 Arif), Dinopeter

Goller: Dk.18 IsmaelKone, Dk.27 Edafe(Cihangir), Dk.84 Yasin Kurt (MTG)

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş maçında sahasında Mağusa Türk Gücü’nü 2-1 yenen Cihangir, maçı kazanmasına rağmen turu geçen taraf Mağusa Türk Gücü oldu.

Mağusa Türk Gücü ilk maçta aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajı ile yarı finalist oldu. Oldukça sert ve gergin geçen maçta Mağusa Türk Gücü’ne 9, Cihangir'e ise 3 olmak üzere toplam 12 sarı kart çıktı.

Karşılaşmada Cihangir'in golleri; 18.dakikada IsmaelKone ve 27.dakikada Edafe'den geldi. Mağusa Türk Gücü’nün golünü ise 84.dakikada kaptan Yasin Kurt kafayla kaydetti. Yasin’in golünden sonra tribünler önünde meydana gelen gerginlik ise büyümeden önlendi