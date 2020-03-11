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Kazanan değil, kaybeden sevindi

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Cihangir, lig lideri Mağusa Türk Gücü’nü 2-1 mağlup etmesine rağmen gol averajı ile kupadan elendi. Özellikle ikinci devrede birçok pozisyonu harcayan Cihangir karşısında Kaptan Yasin’in golüyle turu geçen Mağusa Türk Gücü adını yarı finale yazdırdı

Kazanan değil, kaybeden sevindi

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Hakan Gök, Fatih Bardakçıoğlu

Cihangir: Mehmedemin, Nurettin, Osman (Dk.90 Alperen), Musa, Edafe, Eric, Mikail, Ali, Hüseyin, Kone (Dk.69 Behiç), Zihni

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Yasin, Mehmet Gürlü, Yusuf, Adil (Dk.44 Halil), Amani, Mehmet Erol, Ünal, PeterEbi, Şenol (Dk.70 Arif), Dinopeter

Goller: Dk.18 IsmaelKone, Dk.27 Edafe(Cihangir), Dk.84 Yasin Kurt (MTG)

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş maçında sahasında Mağusa Türk Gücü’nü 2-1 yenen Cihangir, maçı kazanmasına rağmen turu geçen taraf Mağusa Türk Gücü oldu.

Mağusa Türk Gücü ilk maçta aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajı ile yarı finalist oldu. Oldukça sert ve gergin geçen maçta Mağusa Türk Gücü’ne 9, Cihangir'e ise 3 olmak üzere toplam 12 sarı kart çıktı.

Karşılaşmada Cihangir'in golleri; 18.dakikada IsmaelKone ve 27.dakikada Edafe'den geldi. Mağusa Türk Gücü’nün golünü ise 84.dakikada kaptan Yasin Kurt kafayla kaydetti. Yasin’in golünden sonra tribünler önünde meydana gelen gerginlik ise büyümeden önlendi

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