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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Kayserispor’da Karaman dönemi

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Kayserispor’da Karaman dönemi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da "Sezon başında takımımızda görev alan teknik direktörümüz Sayın Ertuğrul Sağlam'la, karşılıklı görüşerek yollarımızın ayrılmasından sonra yaptığımız çalışma ve görüşmeler sonunda, daha önce de Kayseri'de görev yapmış olan değerli teknik direktör Sayın Hikmet Karaman ile anlaşılmış olup, sözleşme detayları daha sonra açıklanacaktır. Yeni hocamız perşembe günkü antremanda takımın başında olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 14. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-0 yenilmesinin ardından, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırmıştı.

Daha önce 2004- 2005 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Karaman, en son Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmıştı.

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