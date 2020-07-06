Kayserispor'un inadı tuttu

Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanarak ligde kalma yolunda önemli bir üç puanın sahibi oldu

Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçı Kayseri'de tamamlandı. Küme düşme potasında yer alan Hes Kablo Kayserispor sahasında son haftaların çıkışta olan ekibi Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ilk yarıya Kayserispor kalecisi Lung'un kurtarışları damga vurdu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hasan Hüseyin Acar'ın 51. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip 74. dakikada Atiba'nın golüne engel olamadı. Karşılaşmanın 83. dakikasında Hasan Hüseyin Acar ile tekrar öne geçen Kayserispor 86. dakikada Kravets'in golüyle durumu 3-1 e getirdi ve üç puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla ligde kalma yolunda önemli bir üç puan alan Kayserispor puanını 31'e çıkararak 14. sıraya yükseldi. Galatasaray'ı geçerek dördüncü sıraya yükselme fırsatını tepen Beşiktaş ise 50 puanda 5. sırada kaldı.

Kayserispor bu sezon ilk kez üç maç üst üste kazandı.