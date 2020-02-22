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Kayserispor pes etmedi

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İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayseripor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

Kayserispor pes etmedi

Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayseripor İttifak Holding Konyaspor'u sahasında konuk etti. Mücadelede 2-0 geriye düşen Kayserispor pes etmedi, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmasını bildi.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Konyaspor Ömer Ali Şahiner’in golü ile 1-0 öne geçti. Rakip kalede baskı kuran Konyasporlu oyuncular, 44. dakikada Hadziahmetovic’in golü ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarının uzatmalarında ise ev sahibi ekip, Kravets’in golü ile farkı bire indirdi.

İkinci yarıda sarı-kırmızılı ekip, 87. dakikada Pedro Henrique’nin golü ile skorda beraberliği getirdi. 2-2 Mücadelede başka gol olmayınca her iki takım birer puana razı oldu.

Konyaspor bu sonuç ile puanını 21’e çıkarırken Hes Kablo Kayserispor ise 16 puan ile 18. sırada kaldı.  

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