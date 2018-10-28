Kayserispor kötü gidişe 'dur' dedi

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçtır kazanamayan Kayserispor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek kötü gidişe dur dedi

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda hakem Alper Ulusoy'un yönettiğ mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi. İkinci yarıda iki takım da atak bir oyun ortaya koyarken Kayserispor aradığı gole 53. dakikada Şamil Çinaz ile ulaştı. Mücadelenin son dakikalarında kazanılan penaltı atşını gole çeviren Tjaronn Chery farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kayserispor mücadeleden 2-0 üstün ayrılan taraf oldu.

Sivasspor'da 90. dakikada Robinho kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı

Bu sonuçla Kayserispor 12 puana yükselirken, Sivasspor 10 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Demir Grup Sivasspor ise sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek.