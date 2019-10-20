Kayserispor galibiyete hasret

Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Mücadelenin 6. dakikasında Kasımpaşa MameThiam ile 1-0 öne geçti. İkinci yarının 56. dakikasında PedroHenrique skoru eşitleyen golü attı.

Bu sonucu ardından henüz galibiyet alamayan İM Kayserispor puanını 4'e yükseltti. Ev sahibi takım bu sezon 8 maçta 4 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak ligin dibinde kaldı.

Kasımpaşa ise puanını 8'e çıkardı.