Kayserispor'da sürpriz ayrılık

İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını kaydetti.

Sarı-kırmızılı kulüple 30 Ekim'de teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlayan Bülent Uygun, ligde takımının başında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İlk yarının son haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor, 10 puanla son sırada yer alıyor.

BÜLENT UYGUN AYRILIK SÜRECİNİ ANLATTI

Teknik direktör Bülent Uygun, Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulunun isteği doğrultusunda sarı-kırmızılı takımdaki görevinden ayrıldığını ifade etti.

Uygun, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktörlük görevini büyük bir sorumluluk ve özveri ile kabul ettiğini belirtti.

Görevde olduğu sürede 4'ü şampiyonluk mücadelesi veren takımlara karşı olmak üzere 7 lig maçı oynadıklarını aktaran Uygun, söz konusu süreçte 9 futbolcunun takımdan ayrıldığını, 6 oyuncunun da sakatlandığını kaydetti.

Bahsi geçen süreçte 2 galibiyet aldıklarını ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldiklerini belirten deneyimli teknik adam, "Gelinen noktada, yönetim kurulumuzun isteği doğrultusunda, yapılan karşılıklı istişare sonucunda görevimizden bugün itibarıyla ayrıldık. İdmanlarda, maç toplantılarında, taktik toplantılarda ve Kayserispor takımı için mesai harcadığımız her noktada birçok engelle karşılaşsak da görev bilincimizle zaman, mesai kavramı gözetmeksizin, bu şehrin takımını nasıl yukarıya taşıyabileceğimiz konusunda ekibimizle birlikte gece gündüz çalıştık." ifadelerini kullandı.