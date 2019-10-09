Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi

Süper Lig ekiplerinde İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörlük görevine Samet Aybaba'yı getirdi.

Hikmet Karaman ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulüp, takımın başına bir süredir boşta olan tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba'yı getirdi.

Aybaba'nın 1,5 yıllık imza attığı açıklandı. Hikmet Karaman yönetimindeki İstikbal Mobilya Kayserispor, geride kalan 7 haftada 3 beraberlik 4'te galibiyet elde etmişti.

2018-2019 sezonunun 15. haftasında Kayserispor’da göreve başlayan Karaman, takımın geçen sezon kümede kalmasını sağlamıştı.