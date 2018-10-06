Kayseri’de kazanan yok

VAR kararıyla çıkan iki kırmızı kart, nefes kesen ikinci yarı, dört gol... Çaykur Rizespor, Kayserispor deplasmanında puanı zor kurtardı

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçında Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede her iki ekipten 1'er futbolcu VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.

Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta konuk Çaykur Rizespor, 25. dakikada Saadane attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Ev sahibi Kayserispor, 62. dakikada Tjaronn Chery'nin penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1

Umut Bulut, 72'de Kayserispor'u 2-1 öne geçirdi. Maçı bırakmayan konuk Çaykur Rizespor, 86. dakikada Ali Çamdalı ile eşitliği yakaladı: 2-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Ev sahibi Kayserispor'da 12. dakikada Rotman, Çaykur Rizespor'da ise 45+2. dakikada Samudio kırmızı kart gördü. İki kırmızı kart da VAR incelemesinin ardından gösterildi.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 9'a, Çaykur Rizespor ise 7'ye çıkardı.