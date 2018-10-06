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Kayseri’de kazanan yok

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VAR kararıyla çıkan iki kırmızı kart, nefes kesen ikinci yarı, dört gol... Çaykur Rizespor, Kayserispor deplasmanında puanı zor kurtardı

Kayseri’de kazanan yok
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Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçında Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede her iki ekipten 1'er futbolcu VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.

Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta konuk Çaykur Rizespor, 25. dakikada Saadane attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Ev sahibi Kayserispor, 62. dakikada Tjaronn Chery'nin penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1

Umut Bulut, 72'de Kayserispor'u 2-1 öne geçirdi. Maçı bırakmayan konuk Çaykur Rizespor, 86. dakikada Ali Çamdalı ile eşitliği yakaladı: 2-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Ev sahibi Kayserispor'da 12. dakikada Rotman, Çaykur Rizespor'da ise 45+2. dakikada Samudio kırmızı kart gördü. İki kırmızı kart da VAR incelemesinin ardından gösterildi. 

Bu sonuçla Kayserispor puanını 9'a, Çaykur Rizespor ise 7'ye çıkardı.

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