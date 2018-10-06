Kayseri’de kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçında Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede her iki ekipten 1'er futbolcu VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.
Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta konuk Çaykur Rizespor, 25. dakikada Saadane attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Ev sahibi Kayserispor, 62. dakikada Tjaronn Chery'nin penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1
Umut Bulut, 72'de Kayserispor'u 2-1 öne geçirdi. Maçı bırakmayan konuk Çaykur Rizespor, 86. dakikada Ali Çamdalı ile eşitliği yakaladı: 2-2
Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Ev sahibi Kayserispor'da 12. dakikada Rotman, Çaykur Rizespor'da ise 45+2. dakikada Samudio kırmızı kart gördü. İki kırmızı kart da VAR incelemesinin ardından gösterildi.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 9'a, Çaykur Rizespor ise 7'ye çıkardı.