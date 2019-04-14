Kayseri'de 3 puan Ankaragücü'nün

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Aleks Taşcıoğlu
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher (Dk. 63 Kravets), Şamil Çinaz (Dk. 73 Mert Özyıldırım), Hasan Hüseyin Acar, Varela (Dk. 82 Bilal Başacıkoğlu), Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Djedje, Moulin (Dk. 82 Aydın Karabulut), Sedat Ağçay (Dk. 73 Moke), Sacko, Boyd, Sadaev (Dk. 53 İlhan Parlak)
Goller: Dk. 77 Boyd, Dk. 90+6 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada başkent ekibine 3 puanı getiren golleri 77. dakikada Boyd, 90+6. dakikada da İlhan Parlak attı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan maçı ev sahibi takım 3-1 kazanmıştı.
Bu sonucun ardından Kayserispor,36 puanda kalırken, MKE Ankaragücü ise puanını 35'e yükseltti.