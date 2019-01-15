Kaymaklı’ya bahar geldi

Küçük Kaymaklı’da sorunlar birer birer çözülürken, takım ile maddi konularda sorun yaşayan futbolcularla da sorunlar çözüldü. Küçük Kaymaklı yönetimi, Girne Halk Evi’ne bonservisli olarak satılan Mustafa Yaşinses’in bonservisinden elde ettikleri gelirle futbolcularına ödeme yaptılar. Kaptan Hüseyin Adal ve Bahadır Göçben ile Taner Bingöllü dün Emre Perçinci yönetimindeki antrenmana katıldılar. Taner ile olan ufak pürüzlerin ise kısa sürede çözülmesi bekleniyor.