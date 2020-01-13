Kaymaklı’nın spor kompleksi gururu

Necati KÜLAHLILAR

Akay Aşina başkanlığındaki Küçük Kaymaklı yönetim kurulu, sportif başarılarının yanı sıra, tesisleşme yatırımları da yapıyor.

Şht Hüseyin Ruso Stadının arka bölümünde gerçekleştirilen tesisler ile spor kompleksi sahibi olan Küçük Kaymaklı yönetim kurulu, Cumartesi günü tesislerin açılışını gerçekleştirecek. Saat 13:30’daki açılış törenine başbakan Ersin Tatar ve bakanlar da katılacaklar.

Küçük Kaymaklı yönetimi, tellerini kaldırdığı Şht Hüseyin Ruso Stadındı çevreleyen duvarları da yeşil siyaha boyarken, kısa süre içerisinde “FOREST” yazısı da stada yazılacak.