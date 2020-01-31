Kaymaklı’nın gurur günü

Necati KÜLAHLILAR
Küçük Kaymaklı’da Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulu örnek işler yapmaya devam ederken, camiada bugün gururlu bir gün daha yaşandı.
Küçük Kaymaklı yönetiminin Spor Dairesi ve ATSA İnşaat Şirketi işbirliğinde gerçekleştirdiği “Küçük Kaymaklı Spor Kompleksi” tesisleri bugün düzenlenen törenle açıldı.
Küçük Kaymaklı Spor Kompleksi bugün Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina, ATSA İnşaat Şirketi direktörü Ata Satur, yöneticiler, taraftarlar ve Küçük Kaymaklı bünyesindeki takımların katılımıyla açıldı.