 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Gündem takas
Gündem takas
3 0
13 0
 
39 0
Deniz, İstanbul'da birinciliği hedefleyecek
Deniz, İstanbul'da birinciliği hedefleyecek
21 0
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
131 0
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
292 0
27 0
banner82

Kaymaklı’nın başlangıç tarihi belli oldu

banner27

banner315
Kaymaklı’nın başlangıç tarihi belli oldu
banner267

Süper Ligde sıkıntılı bir sezonu geride bırakan Küçük Kaymaklı, Temmuz ayı içerisinde yeni sezon hazırlıklarına, başlayacak.

Salon çalışmaları ile çalışmalarını başlatan, ölçümleri yapılan yeşil siyahlı futbolcuların saha çalışmalarını hazır gelmesini hedefleyen Küçük Kaymaklı teknik direktörü Emre Perçinci, 18 Temmuz'da saha antrenmanlarına başlayarak yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceklerini belirtti.

Küçük Kaymaklı teknik direktörü Emre Perçinci, 16 Ağustos’ta ise 1 haftalık kamp çalışması için İzmit Kartepe’ye gideceklerini söyledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.