Kaymaklı’nın başlangıç tarihi belli oldu

Süper Ligde sıkıntılı bir sezonu geride bırakan Küçük Kaymaklı, Temmuz ayı içerisinde yeni sezon hazırlıklarına, başlayacak.
Salon çalışmaları ile çalışmalarını başlatan, ölçümleri yapılan yeşil siyahlı futbolcuların saha çalışmalarını hazır gelmesini hedefleyen Küçük Kaymaklı teknik direktörü Emre Perçinci, 18 Temmuz'da saha antrenmanlarına başlayarak yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceklerini belirtti.
Küçük Kaymaklı teknik direktörü Emre Perçinci, 16 Ağustos’ta ise 1 haftalık kamp çalışması için İzmit Kartepe’ye gideceklerini söyledi.