Kaymaklılıların dayanışması

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun maske takma zorunluluğu getirmesi üzerine kurum – kuruluşlar kendilerine ait maskeler üretmeye başlarlarken, yeniden açılan iş yerleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak müşterilerine hizmetlerini sunuyorlar.
Küçük Kaymaklı başkanı Akay Aşina’da yönetim kurulu üyesi Mehmet Manavoğlu’nun iş yeri olan “Evimiz’de” Mehmet Manavoğlu’na güvenliği sağlama yolunda destek veriyor.
Küçük Kaymaklı başkanı maskesi ile karşıladığı müşterilerin ateşlerini ölçüp, içeriye girmeden müşterilerin kayıtlarını tutuyor.