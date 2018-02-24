Kaymaklı’dan, Binatlı’ya sert tokat

Küçük Kaymaklı 9 kişi tamamladığı maçta, maçı 10 kişi tamamlayan Binatlı’yı farklı mağlup ederek rakibini şampiyonluk yarışından iyice uzaklaştırırken, rakibi ile de puanlarını eşitledi

YER: Güzelyurt Üner Berkalp

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Yusuf Bakar, Cem Öksüzoğulları

BİNATLI: Yusuf, Eren Can, Kehınde, Taner(DK 69 Abdullah), Çağdaş, Mehmet Erol, Şenol, Burak(DK 63 Kemal Yıldırım), Mehmet Neşe(DK 46 Kemal Uçaner), Peter, John Bello.

KÜÇÜK KAYMAKLI: Ali, Mehmet Kaygısız, Yusuf, Uğur, Turgut, Hüseyin, Konan, Franck(DK 90 Ahmet), Sercan, Berkem, Bayram(DK 24 Tuğrul).

KIRMIZI KART: DK 58 Kehınde(Binatlı). DK 58 Mehmet Kaygısız, DK 90 Sercan(Küçük Kaymaklı).

Goller: DK 12 Peter(Binatlı). DK 50 Sercan, DK 52,72 Uğur, DK 66 Yusuf(Kaymaklı)

K-Pet Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Binatlı ile Küçük Kaymaklı, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda karşılaştı. Maç konuk 4-1 Küçük Kaymaklı'nın üstünlüğünde sonuçlandı.

Küçük Kaymaklı'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Sercan, 52 ve 72. dakikalarda Uğur Gök ve 66. dakikada Yusuf Özbahar kaydetti. Binatlı'nın tek golünü ise 12. dakikada Peter attı. Mücadelenin 58. dakikasında Binatlı'dan Kehinde, yine 58. dakikada K.Kaymaklı'dan Mehmet Kaygısız ve 90. dakikada Sercan kırmızı kart gördü.

5.DK: Küçük Kaymaklı takımının kullandığı köşe vuruşunda Konan’ın yaptığı vuruş yandan auta gitti.

8.DK: Yeni bir Küçük Kaymaklı atağında Franck’ın yaptığı vuruş kaleci Yusuf’da kaldı.

12.DK: Ani gelişen Binatlı atağında Peter’in ceza alanı dışından vuruşu filelere gidince Binatlı rakibi karşısında öne geçti.1-0

17.DK: John Bello ile başlayan Binatlı atağında bu oyuncudan aldığı topla Peter’in dönerek yaptığı vuruş yandan auta gitti.

18.DK: Sağ kanattan gelişen Binatlı atağında Şenol’un pası ile ceza alanı içerisinde Bello’nun çapraz pozisyondan yaptığı vuruşu kaleci Ali Duvarcı kornere çeldi.

44.DK: Yeni bir ev sahibi Binatlı atağında ceza alanı içerisinde dar açıdan Şenol’un yaptığı vuruşu kaleci Ali kornere çelmeyi başardı.

49.DK: Sağ kanttan Yusuf Özbahar ile başlayan Küçük Kaymaklı atağında bu oyuncunun ortasında Uğur’un yaptığı vuruşu Şenol son anda kornere çeldi.

50.DK: Sağ kanattan gelişen yeni Küçük Kaymaklı atağında yapılan ortada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Sercan yaptığı güzel vuruş sonrası skora denge getirdi.1-1

52.DK: Sağ kanattan Hüseyin Sadıklar’ın getirdiği güzel top sonrası yaptığı ortada Uğur kontrol edip dönerek yaptığı vuruş sonrası deplasmanda Küçük Kaymaklı öne geçen taraf oldu.1-2

66.DK: Bu kez sol kanattan Uğur ile gelişen atakta, Uğur’un ortasında Konan’ın kafa vuruşu kaleciden döndü, dönen topu iyi takip eden Yusuf topu filelere gönderen isim oldu.1-3

72.DK: Bir başka Küçük Kaymaklı atağında yapılan ortada Yusuf’un kafa vuruşu kaleciden dönerken, bu kez dönen topu filelere gönderen isim Uğur oldu.1-4

76.DK: Sol kanattan aldığı topla ceza alanına giren Konan’ın yaptığı vuruşu kaleci Yusuf önlemeyi başardı.

90+3.DK: Sol kanattan gelişen Binatlı atağında Çağdaş’ın ortasında Kemal Yıldırım’ın kafa vuruşu direğin üzerinden az farkla auta gitti.

90+5.DK: Ev sahibi takımın kazandığı serbest vuruşta Kemal Uçaner’in güzel vuruşunu kaleci Ali Duvarcı önlemeyi başardı.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Küçük Kaymaklı rakibi Binatlı’yı deplasmanda farklı mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Bu sonuçla Küçük Kaymaklı puanını 34 yaparken, Binatlı 34 puanda kaldı.