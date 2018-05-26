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Kaymaklı’da serbest tehlike

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Küçük Kaymaklı’nın alt yapıdan yetişen Hüseyin Adal, Bayram Anday ile Mehmet Kaygısız’ın serbest transfer haklarının olması ve Mehmet Kaygısız’ın bu hakkını Gençlik Gücü’nden yana kullanması, kulüpte sıkıntı yaratıyor

Kaymaklı’da serbest tehlike
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Necati KÜLAHLILAR

Başkent kulüplerinden Küçük Kaymaklı, geride kalan sezonda beklentilerinin ve hedeflerinin uzağında kalırken, yeni sezon öncesinde de sıkıntı yaşıyor.

Yeni sezon öncesinde Küçük Kaymaklı’nın alt yapıdan yetişen 3 önemli futbolcusu Hüseyin Adal, Bayram Anday ile Mehmet Kaygısız’ın serbest transfer haklarının olması kulüpte sıkıntı yaratıyor.

Mehmet Kaygısız’ın, Gençlik Gücü ile anlaşmasından sonra Bayram Anday’ın da daha önce formasını giydiği Doğan Türk Birliği ile görüşmesi Küçük Kaymaklı taraftarlarında huzursuzluk yaratırken, yönetime karşı da tepki oluşmaya başladı.

Takım kaptanı Hüseyin Adal’ın da ilk tercihinin alt yapısından yetiştiği kendi kulübü olmasına rağmen, gelecek olan tekliflerin durumu da futbolcunun kararında etkili olacak.

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