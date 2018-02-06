Kaymaklı’da Özgürgün sahaya indi

Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklıda Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Doğan Türk Birliği maçından sonra istifa eden Teknik direktör İlktaç Karayel’in yerine göreve getirilen teknik direktör Mehmet Ali Özgürgün ve yardımcıları Mahmut Yaman ve Uğur Çorba dün ilk antrenmanını Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda yaparak resmen göreve başladı. Özgürgün, antrenman öncesi futbolculara kısa bir konuşma yaptı ve daha sonra düz koşu ve ardından topla çalışmalara geçildi.

Özgürgün, bugün saat 14.00’te oynanacak Tahsin Mertekçi Kıbrıs kupasında iyi bir sonuç almak istediklerini vurguladı.