Kaymaklı’da Karayel gitti, Özgürgün geldi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da arka arkaya gelen kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör İltaç Karayel ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz hafta sonunda Doğan Türk Birliği mağlubiyeti sonrası istifa etme kararı alan İltaç Karayel’in istifası yönetim tarafından kabul edilirken, yeni teknik direktör de belirlendi. Kaymaklı yönetimi teknik direktörlük görevi için Mehmetali Özgürgün ile anlaştı. Özgürgün’ün yardımcılığını ise Uğur Çorba yapacak.