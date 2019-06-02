Kaymaklı’da hedef ilk beş

Akay Aşina: Yeni sezonda hedefimiz sezonu ilk 5 içerisinde bitirmek, kupada ise final oynamaktır. Kulüp lokalimiz yanında olan ambarın kulübümüze veriliyor. Kira miktarlarını yenilemek istediğimiz için stadımızdaki kiracılarımızla sorunlar yaşıyoruz

Soydan SAKALLI

Başkent temsilcisi Küçük Kaymaklı’da Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulu, Emre Perçinci liderliğindeki teknik heyet ve kulüple anlaşma sağlayan futbolcularla birlikte dün bir basın toplantısı düzenledi.

Kulüp lokalinde düzenlenen basın toplantısında başkan Akay Aşina, antrenör Emre Perçinci ve takım kaptanı Hüseyin Adal konuşma yaptılar. Bu arada toplantıya katılan futbolcular arasında olan Rifat Hacıarif ile de son kalan pürüzlerin, Pazartesi giderileceği öğrenildi.

Aşina: Gençlerin haklarını yiyorlar

Akay Aşina’nın konuşması şöyle:

“Küçük Kaymaklı olarak geçen sezon play out maçları sonunda ligde kalmayı başardık. Bu bizim için şampiyonluk kadar değerli bir başarıydı.

Bu sezon hedefimiz play out maçları oynamadan ligde kalmak ve sezonu ilk 5 içerisinde bitirmektir. Kupada ise gidebileceğimiz yere kadar gitmek, bu yerin de final olması yönünde hedef belirledik.

Bu nedenle yönetimimle birlikte kolları erlen sıvadık. Tüm iç transferi tamamladık. Yabancı futbolcularımızdan Asare takımda kalacak. 2 yeni yabancı futbolcu ve 2 yerli futbolcu transferi gerçekleştireceğiz.

Geçen sezon başka takımlarda olan futbolcularımızdan, bizimle devam etmek isteyenleri 5 Temmuz’da antrenmanlara indireceğiz. Teknik heyetin raporu doğrultusunda da kadromuzda yer alacak olan futbolcularımızı belirleyeceğiz.

18 Temmuz tarihinde ise resmi sezon açılışımızı gerçekleştireceğiz. 14 – 20 Ağustos tarihleri arasında İzmit Kartepe’de kamp gerçekleştireceğiz.

Sportif başarı yanında kulübün gelirlerini artırma ve kulüp binasının tadilatını yapma konularında da adımlar attık. 11 Haziran’da tombala gecelerimizi başlatacağız.

Kulüp lokali yanında olan ve Karayolları Dairesi’ne ait olan ambarın kulübümüze verilmesi konusunda yıllardır devam eden girişimler olumlu sonuçlandı. Ulaştırma Bakanımız sayın Tolga Atakan binayı Küçük Kaymaklı kulübünün kullanımına verecek. Pazartesi günü bunu resmiyete dökeceğiz.

Bu bina içerisinde okçuluk branşımızın faaliyetleri gerçekleştirilecek, tombala gecelerimizi de kış aylarına da yayma şansı elde edeceğiz.

Stadımızın altında olan bir dükkanı ise spor ve fitness merkezi olarak düzenlemek istiyoruz. Ama bu konuda kiracılarımızla sorunlar yaşıyoruz.

Oldukça düşük kira miktarlarını yenilemek istiyoruz. Bu nedenle de kiracılarımızla sorunlar yaşıyoruz. Bu insanlar böyle yaparak gençlerin haklarını yemektedirler.”

Perçinci: Hedefe ulaşacağımıza inanıyorum

Emre Perçinci’nin konuşması şöyle:

“Küçük Kaymaklı takımı olarak geçen sezon ligde kalacağımıza inandık. Günün sonunda da bunu başardık.

Şimdi ise ilk 5 hedefi koyduk. Bu hedefe de ulaşacağımıza ben inanıyorum. Futbolcularım da buna inanırlarsa, istediğimizi elde edeceğiz.

2 yabancı 2 de yerli futbolcu transferi ile kadromuzu şekillendirerek, iyi bir çalışma temposu içerisinde yeni sezona hazırlanacağız.

Adal: Yukarılara oynamak istiyoruz

Hüseyin Adal’ın konuşması şöyle:

“Geçtiğimiz sezon ligde zor günler geçirdik. Akay Aşina’nın başkanlığa, Emre Perçinci’nin de teknik adamlığa gelmesi ile toparlanarak ligde kaldık.

Yeni sezona çok daha iyi hazırlanarak, yönetimimizin de vereceği destekle kötü gün yaşamayacağız. Ligde yukarılara oynamak istiyoruz. Yapılacak olan takviyelerle de bunu başaracağımıze inanıyorum.”