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Kaymaklı’da hareketli günler

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Kaymaklı’da hareketli günler

K-PET Süper Lig kulübü Küçük Kaymaklı’da hareketli günler yaşanıyor. Akay Aşina başkanlığındaki Küçük Kaymaklı yönetim kurulu, Küçük Kaymaklı camiasını bir araya getirmek için bu akşam bir rakı gecesi organize etti.

Kulübe katkının da olacağı Küçük Kaymaklı rakı gecesi, Hamitköy’de bulunan Meril Restorantta saat 19:30’da başlayacak.

Küçük Kaymaklı yönetimi kötü hava şartları nedeniyle ertelediği Şht Hüseyin Ruso Stadı yanındaki spor kompleksi açılışını ise Cuma günü saat 15:00’te gerçekleştirecek.

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