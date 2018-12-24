Kaymaklı’da boykot

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de sıkıntılı günler geçiren Küçük Kaymaklı’da futbolcular dün yaptıkları toplantıdan sonra boykot kararı aldıklarını açıkladılar.

Küçük Kaymaklı futbolcuları, Ahmet Dirgen başkanlığındaki yönetim kurulunun ilgisizliği, maddi – manevi sorunlar nedeni ile boykot kararını alırlarken, boykota Mustafa Uluboy haricindeki tüm futbolcular katılacak.

İlk devrenin son haftasında oynayacakları Mağusa Türk Gücü maçının hazırlıklarına ve maça çıkmama kararı alan Küçük Kaymaklı futbolcuları, dün akşam üzeri saat 18:30’da tamamladıkları toplantıdan sonra antrenman yerine evlerine gittiler.

Sezon başından bu yana peşinatlarını alamayan, 5 ayda sadece 2 maaş alabilen, antrenmanlarına kendi sularını kendileri götüren, Küçük Kaymaklı futbolcuları, sakatlanan arkadaşlarına da ilgi gösterilmemesine büyük tepki gösterdiler.

Sezonun 6. haftasında Binatlı ile oynanan maçta Offor ile girdiği ikili mücadelede ayak bileği kırılan Tuğrul Çiftçioğlu’na (Melo), hiçbir yöneticinin geçmiş olsun dahi dememesi, 2 hafta önce sakatlanan Taner’in doktora dahi götürülmemesi, bardağı taşıran son damlalar oldu.

Bu arada sahada görevli yöneticilerin de maçlara zamanında gitmemeleri son maçlarda sıkıntıya neden olmuş, teknik direktör Serhat Ertürk de Baf Ülkü Yurdu maçına zamanında gelmeyen yöneticiyi, maç verakasına yazmayınca, yönetim tarafından görevden alınmıştı.