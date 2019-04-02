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Kaymaklı’da Aşina dönemi resmen başladı

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Küçük Kaymaklı’da az önce tamamlanan olağan üstü genel kurul sonrasında başkan Akay Aşina dönemi resmen başladı

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Kaymaklı’da Aşina dönemi resmen başladı
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Soydan SAKALLI

Futbolumuzun köklü kulüplerinden Küçük Kaymaklı’da az önce tamamlanan olağan üstü genel kurul sonrasında başkan Akay Aşina dönemi resmen başladı.

Aylardır asbaşkan sıfatıyla kulüp başkanlığına vekalet eden Akay Aşina, tek aday olağan üstü genel kurulda üyelerin tam desteğiyle kulübün yeni başkanı oldu.

Ahmet Soyadlı’nın divan başkanlığını üstlendiği olağan üstü genel kurulda, divan sekreterliklerini ise Hüseyin Yücebay ve İbrahim Mısıroğlu yaptı.

Eski başkanlar Ali Başman, Galip Bozalp, Erol Atakan ve Veli Hakkı’nın da katılarak destek verdikleri olağan üstü genel kurul sonrasında Akay Aşina başkanlığındaki Küçük Kaymaklı yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Akay Aşina, Mehmet Manavoğlu, Ertuğ Ağın, Avşar Kişmir, Kemal Çakır, Kemal Gavaz, Mustafa Dağaşaner, Volkan Emirkanı, Serkan Hastürer, Serkan Yamanbey, Hüseyin Aytaç, İbrahim Mısıroğlu, Salahi Mısıroğlu, Yusuf Üner, Mustafa Özgür Güllü”

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