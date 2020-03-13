Kaymaklı’da antrenmanlar iptal

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda tüm futbol karşılaşmalarının 22 Mart tarihine kadar iptal etmesinden sonra takımlar da antrenmanları iptal etmeye başladılar.

Küçük Kaymaklı da korona virüs tedbirleri çerçevesinde tüm yaş gruplarının antrenmanlarının iptal edildiğini açıkladı.

Küçük Kaymaklı’dan yapılan açıklama şöyle;

“Ülkemizde görülen korona virüsünden (COVİD-19) dolayı tüm yaş gruplarımızın antrenmanları süresiz iptal edilmiştir. Antrenmanların ne zaman başlayacağı ile ilgili açıklama ilerleyen günlerde yapılacaktır.”