Kaymaklı’da Adal şanssızlığı

Küçük Kaymaklı’da Hüseyin Adal şanssızlığı yaşanıyor. Küçük Kaymaklı’nın geçtiğimiz hafta Türk Ocağı ile oynadığı maçta kaptan Hüseyin Adal, şanssız bir sakatlık yaşamıştı.

Sol ayak üst adalesinde gerilme hisseden ama oyuna devam eden Hüseyin Adal, ağrıları artınca maçtan çıkmak zorunda kalmıştı. Tedavisi süren ve ayağında 1,5 cm yırtık oluşan Hüseyin Adal, Mağusa Türk Gücü maçında takımdan ayrı kalacak. Hüseyin’in, Çetinkaya derbisinde oynayıp, oynamayacağı ise tedavisi sürecine göre belli olacak.