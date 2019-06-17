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Kaymaklı’da 14 futbolcu kiralık

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Kaymaklı’da 14 futbolcu kiralık
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Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da büyük çoğunluğu geçtiğimiz sezonu başka takımlarda geçiren futbolculardan oluşan kiralık futbolcu listesi açıklandı.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda Küçük Kaymaklı yönetimi, yeni sezonda takımda düşünülmeyen, kiralanacak oyuncuları açıklarken toplam 14 futbolcu kiralık listesine konuldu.

Açıklanan listede kaleci Raif Denktaş Pehlivan, kaleci Süleyman Langer, Mehmet Güvener, Yusuf Palaz, Dalyan Ener, Barkın İncirlili, Ersal Hafız, Turgut Kaan Çoban, Tuğrul Çiftçi, Ahmet Aydoğdu, İbrahim Kaba, Yunus Doğan, İlksen Yeşilada ve Eran Kabidan yer alıyor.

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