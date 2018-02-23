Kaymaklı yaralı

Sakatlıktan yeni çıkan ve kupa maçında oynayan Arsen, kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Hüseyin Adal ile Arsen, Binatlı maçında oynayamayacak. Frank ve Yağış’ın durumları maç saatinde belli olacak

Necati KÜLAHLILAR

Tahsin Mertekci Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği, Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve mücadele 3-1 ev sahibi Küçük Kaymaklı'nın üstünlüğünde sonuçlanmıştı.

Yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 6 ve 64. dakikalarda Konan, 11. dakikada Uğur Gök kaydetmişti. Gençler Birliği'nin tek golünü ise 84. dakikada Berkem kendi kalesine atmıştı. Küçük Kaymaklı, bu maçı kazanarak 7 Mart'ta deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde ederken, yabancı futbolcusu Arsen’i kaybetti.

Sakatlıktan yeni çıkan ve kupa maçında oynaması için lig maçında riske edilmeyen Arsen, maçın henüz ile çeyreğinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Üst adalesinden sakatlanan Arsen, Küçük Kaymaklı’nın Cumartesi günü Binatlı ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Hüseyin Adal’ın sakatlığı devam ederken, Gençler Birliği kupa maçında da Frank ve Yağış da sakatlandı. Frank ve Yağış’ın durumları maç saatinde belli olacak.