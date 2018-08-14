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Kaymaklı ve Lefke galip

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Kaymaklı ve Lefke galip
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 K-PET Süper Lig takımları yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde dün hazırlık maçları oynadılar. Günün galipleri ise Küçük Kaymaklı ve Lefke oldu. Küçük Kaymaklı, Esentepe'yi 5-0 gibi farklı bir skorla geçerken, goller Arda Kortay, Asare 3 ve Rıfat'tan geldi. Lefke ise Cihangir'de oynanan ve ilk devresi 1 - 1 sona eren maçta Gençler Birliği'ni 3-1 mağlup etti.

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