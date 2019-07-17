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Kaymaklı ve Gönyeli'yi aydınlık geceler bekliyor

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Kaymaklı ve Gönyeli'yi aydınlık geceler bekliyor
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Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı ve Gönyeli Stadı’nın ışıklandırılması için çalışma başlattı.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada, her iki sahanın ışıklandırılması için Planlama ve İnşaat Dairesi ile görüştüklerini ve yapılacak olan keşif çalışmalarının ardından, hazırlanacak raporlar doğrultusunda ihaleye çıkacaklarını belirtti. Hedeflerinin her iki sahayı da 2019 yılı sonuna kadar ışıklandırmak olduğunu dile getiren Değirmencioğlu, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

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