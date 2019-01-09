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Kaymaklı toparlanmaya çalışıyor

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Küçük Kaymaklı’da sıkıntılı süreçten çıkılması için girişimler yapılırken, antrenmanlar başladı. Hüseyin Adal, Yağış, Celal ve Taner ile henüz anlaşma sağlanamazken, teknik direktörlük için Derviş Kolcu ile görüşme gerçekleştirildi

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Kaymaklı toparlanmaya çalışıyor
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Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklı’da sıkıntılı süreçten çıkılması için girişimler yapılırken, ikinci devreye yönelik antrenmanlar da mevcut futbolcularla başlarken, ikinci gün geride kaldı.

İşadamı Galip Bozalp’ın da destek verdiği yönetim kuruluna, Ahmet Ulubay da katılırken, futbolcularla yapılan görüşmelerde kaptan Hüseyin Adal, Yağış, Celal ve Taner ile henüz anlaşma sağlanamadı. Bu futbolcuların kadroya dahil olup olmayacakları, var olan sorunların çözülüp çözülmemesine göre belli olacak.

Bu arada teknik direktör arayışının da sürdüğü Küçük Kaymaklı’da, Derviş Kolcu ile dün bir görüşme gerçekleştirildi. Olumlu geçen görüşmede Derviş Kolcu, mevcut kadronun korunmasını isterken, yeni takviyeler de talep etti. Teknik direktör konusunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

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