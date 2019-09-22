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Kaymaklı sonradan açıldı

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Küçük Kaymaklı, ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı girerken, yabancı futbolcuları Okafor 2, Ossi ve Asere’nin attığı gollerle Düzkaya’yı deplasmanda 4-0 yenmeyi başardı

Kaymaklı sonradan açıldı
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Saha: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Mustafa Mustafa Öztugay-Hüseyin Özaşık-Mustafa Torun

Düzkaya: Ali-Serkan-Binya-Berke-(dk. 55 Erhan)Ahmet Can-(dk. 65 Emre)-Mustafa Akış-Raif-Ahmet Karaca-Hasan Yanaroğlu(dk. 71(salih)-Kone-Thami

K.K.: Efe-Berkem-Talat-Bahadır-Taner-H. Adal-Yusuf(dk. 77 Emre)-Barkın(dk. 61 Muhammed)-Asere-Obeikwe Ossi (dk. 84 Mehmet)-Okafor

Dk. 7: Kaymaklı Obeikwe ile geldi, sert vuruşunu kaleci Ali kornere attı.

Dk. 21: Thami’nin ortasına Kone kafa vurdu, kaleci bu topu kornere gönderdi.

İlk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.

Dk. 51: Asere topu Serkan’dan söktü, sol taraftaki Okafor’a gönderdi, Okafor düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek Kaymaklı’yı 1-0 öne geçirdi.

Dk. 53: Yusuf’un pası ile buluşan Obeikwe boş kaleye topu istediği gibi vuramayınca yavaş top kaleci Ali’de kaldı.

Dk. 54: Berkem’in Düzkaya kale içine yaptığı ortaya yükselen Obeikwe bu kez kaleci Ali’yi avladı 2-0

Dk. 58: Düzkaya savunmasının kaptırdığı topla hızlı çıkan K.K., Okafor’la topu kazandı. Okafor Binya’yı geçti, yerden vuruşu ters köşeden ağlara gitti. 3-0

Dk. 67: Yine Düzkaya savunmasının kaptırdığı uzun topa ofsayt pozisyonundaki Okafor kıpırdamadı, geriden çıkan Asere hızla savunmanın arkasına sarktı, yerden vuruşu ağlara gitti. 4-0

Dk. 75: Thami, ceza alanı dışından faul atışı kullandı. Ağlara doğru giden topu önce kaleci Efe, sonra da direk gol olmasına izin vermedi.

Karşılaşma 4-0 K. Kaymaklı’nın galibiyeti ile sona erdi. Gençler maçı 2-2 berabere sonuçlandı. 

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