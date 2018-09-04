Kaymaklı sakata geldi

Küçük Kaymaklı’da futbolcuların yaşadıkları sakatlıklar moralleri bozmaya başlarken, Yağış, Berkem, Sercan ve Erdoğan’ın durumları teknik direktör Serhat Ertürk’ü endişeye sevk etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Küçük Kaymaklı’da futbolcuların yaşadıkları sakatlıklar moralleri bozmaya başladı.

Küçük Kaymaklı’da, Yağış Gençay, Berkem ve Sercan’ın sakatlıklarının yanı sıra Erdoğan Murat’ın da hasta olması teknik direktör Serhat Ertürk’ü düşündürüyor. Yağış, diz bağlarında esneme meydana gelmesinden dolayı, 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Berkem bileğinden sakatlık yaşarken, Sercan, dün Gençlik Gücü ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Erdoğan da hastalığı nedeniyle maçta oynamadı. Sakatlığı bulunan futbolcular dün teknik heyetle birlikte, Gençlik Gücü ile oynanan hazırlık maçını izlediler.