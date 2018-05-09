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Kaymaklı Sahası’nda yenileme çalışması başladı

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Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı takımının maçlarına ev sahipliği yapan Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda zemin yenileme çalışmalarına başlandı

Kaymaklı Sahası’nda yenileme çalışması başladı
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Spor Dairesi Müdürlüğü, daha önceden de belirttiği gibi futbol liglerinin tamamlanmasının ardından, birçok sahada bakım ve yenileme çalışmalarına başladı.

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı takımının maçlarına ev sahipliği yapan Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda zemin yenileme çalışmalarına başlayan Spor Dairesi Müdürlüğü, öncelikli olarak saha zeminini temizledi. Bu çalışmaların ardından 10 gün içerisinde yeni çim ekimi gerçekleştirilecek ve saha yeni sezona hazır duruma getirilecek. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, daha önceden de açıkladıkları gibi futbol liglerinin tamamlanmasının ardından sahalarda yenileme ve bakım çalışmalarına hız verdiklerini, sırasıyla sahaların bakım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştireceklerini açıkladı. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’yla birlikte Lefke 16 Ağustos Stadı, İskele Cumhuriyet Stadı, Esentepe Erdal Barut Stadı, Yeni Erenköy Sahası ve Dumlupınar Antrenman Sahası’nı ele elmaya başladıklarını da sözlerine ekleyen Değirmencioğlu, sahaların yanı sıra salonların da elden geçirildiğini ve gerekeli bilgilendirmelerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını da ifade etti.

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