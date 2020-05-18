Kaymaklı, Ruso’da başladı

Küçük Kaymaklı, karantina sonrasında Şehit Hüseyin Ruso Stadında ilk antrenmanını oldukça sıcak havada gerçekleştirirken, futbolcular sıcaktan dolayı zorlandılar

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile KKTC Spor Dairesi arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, tüm futbol kulüpleribugünden itibaren aerobik ve kondüsyon antrenmanlarına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından belirlenen şartlarla, bireysel olarak başladılar.

Kalan 8 maç için antrenmanlara başlayan kulüplerden olan K-PET Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı, Şehit Hüseyin Ruso Stadında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Korona virüs önlemleri çerçevesinde konulan karantina sonrasında oldukça sıcak havada geçen ilk antrenmanda futbolcular sıcaktan dolayı zorlandılar.

Niyazi Göksun nezaretinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda futbolcuların korona virüse karşı alınan önlemlere uydukları ve mesafeli çalıştıkları görüldü.