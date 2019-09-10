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Kaymaklı, Rifat'ın cezasına itiraz etti

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Küçük Kaymaklı yönetimi, Rifat Hacıarifoğlu'nun geçtiğimiz sezondan kalan cezasının iptal edilmesi için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna dilekçe verdi

Kaymaklı, Rifat'ın cezasına itiraz etti
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Küçük Kaymaklı, geçtiğimiz sezon Esentepe ile oynadıkları play out maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Rifat Hacıarifoğlu'nun cezasına itiraz etti.

Aynı pozisyonda kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Esentepe futbolcusu Kağan Görneçli, play out maçlarında cezasını çekerken, yeni sezonun ilk maçında oynayabilecek.

Rifat Hacıarifoğlu'nun ise Küçük Kaymaklı'nın play out maçı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından iptal edildiği için cezasını tamamlayamadı. Bu nedenle de Rifat, Küçük Kaymaklı'nın, Gençlik Gücü ile oynayacağı ilk maçta oynayamayacak.

Küçük Kaymaklı yönetimi de başkan Akay Aşina imzalı dilekçeyi Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna verirken, kendilerinin sebep olmadığı bir olaydan dolayı Rifat'ın cezasının tamamlanmadığına vurgu yapıp, cezanın silinmesini talep etti.

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