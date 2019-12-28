Kaymaklı rahat turladı

Küçük Kaymaklı, genç futbolculardan oluşturduğu kadrosuyla mücadele eden Yonpaş Dumlupınar'ı zorlanmadan mağlup ederek turu geçti

Hakan Ahmet SAÇAR

Nicosia Group Kıbrıs kupası ilk turunda karşılaşan K-PET Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı ve K-PET Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar takımları arasındaki maçı, Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı ilk devrede bulduğu gollerle 4-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Yompaş Dumlupınar'ın ağırlıklı olarak genç futbolculardan oluşturduğu kadrosuyla mücadele ettiği karşılaşmada, maçın başından sonuna üstün oynayan Küçük Kaymaklı, 4. ve 73. dakikada Okafor, 32. dakikada Rifat, 36. dakikada Osita'nın ayağından goller buldu.

Yonpaş Dumlupınar ise yalnızca 45.dakikada Altay'la cevap verebildi. Bunun sonucunda sahadan galip ayrılan Küçük Kaymaklı bir üst tura yükselirken ,Yonpaş Dumlupınar kupaya veda etti.