Kaymaklı puanı kaptı, kaçtı

Küçük Kaymaklı, taraftarının da büyük destek verdiği Gençler Birliği deplasmanında 35 dakika 10 kişi oynamasına rağmen, son saniye golüyle 1 puanı hanesine yazdırıp, namağlup serisini dört maça çıkardı. Bire bir rakibi karşısında 3 puanı alamayan Gençler Birliği, direk düşme hattında kaldı

Yer: İskele Cumhuriyet Stadı Hakemler: Ali Özer, Hakan Gök, Recep Yamuk G. Birliği: Tolga Nergiz, Sinan Öğüt (Dk.71 Berk Kaya), Mustafa Tekpınar (Dk.38 Ahmet Kara), Kadir Erol, Wanderson Miranda, Tacettin Köse (Dk.65 Hasan Sarıoğlu), İbrahim Köse, Sertan Kurukafa, Guaman Lahra, Sami Ergazi, Elvis Sakyi K. Kaymaklı: Efe Karakaş, Berkem Nurdal, Sena Develioğlu, Bahadır Göçben, Muhammed Nazik (Dk.79 Erdoğan Murat), Hüseyin Adal, Tamen Medrano, Taner Bingöllü, Paul Asare, Sercan Çoban (Dk.89 Emre Nazik), Mehmet Göçben (Dk.79Mehmet Koyuncu) Goller: Dk.38 Wanderson Miranda, Dk.77 Sertan Kurukafa (G. Birliği) - Dk.8 (p) Bahadır Göçben, Dk.90+5 (kk) Hasan Sarıoğlu (K. Kaymaklı) Kırmızı kart: Dk.54 Bahadır (K.Kaymaklı) K-Pet Süper Lig’in 23. haftasında Gençler Birliği ile Küçük Kaymaklı arasında alt sıraları yakından ilgilendiren ve oldukça çekişmeli geçen maçta karşılaşırlarken mücadeleden kazanan çıkmadı. Dk. 9 Kaymaklı atağında Gençler Birliği ceza sahasında topu uzaklaştırmak isteyen Kadir’in ayağından topu kapan Berkem’e Kadir’in yaptığı faul sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bahadır sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Dk. 38 Gençler Birliği atağında ceza sahasında topla buluşan İbrahim Köse’den topu kapan Kaymaklı defansının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası önünde bulunan hakem Ali Özer’e çarpınca top kornere gitti. Korneri kullanan Miranda’nın ortasında top arka direkten ağlara gitti. 1-1 İlk devre birer golle 1-1 eşitlikle tamamlandı. Küçük Kaymaklı ikinci devrenin 54. dakikasında Bahadır’ın, çift sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bundan yararlanan Gençler Birliği 77. dakikada Sertan’ın golüyle 2-1 öne geçti. Maçın böyle bitmesi beklenirken, 90+5. dakikada oluşan karambolde Hasan Sarıoğlu topu kendi ağlarına gönderdi ve maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Son saniye golüyle yıkılan Gençler Birliği puanını 16’ya, yükseltirken, Küçük Kaymaklı da 23 puana çıktı.