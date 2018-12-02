Kaymaklı puana sevindi

Küçük Kaymaklı, zorlu hava ve saha şartlarında oynanan maçı, yaklaşık 4o dakika 10 kişi oynarken, bire bir rakibinden, deplasmanda aldığı puana sevindi. Galibiyete hasret kalan Girne Halk Evi ligin alt sıralarında kalmaya devam etti

YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı.

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu-Ömer Doğru-Ahmet Özkurtuluş

GİRNE HALK EVİ: Okyanus-Hasan-Mahmut-Talip-Yaşar((Ertan dk.84)-Lawwrance(Yankı dk. 57)-William-James-Şenol-Ertaç-Endoye

K. KAYMAKLI: Raif-Bahadır-Sercan-Ousmane- Evor J. Bello-H.Adal-Osman(Sena dk. 61)-Asare(Mehmet dk. 90)-Rifat-Celal(Yağış dk. 76)-Taner

Kırmızı Kart: Bahadır dk. 54 (K.KAYMAKLI)

GOLLER: Dk. 6 Ertaç (pen)(GHE)) Dk. 42 Evor . Bello (pen) (K.KAYMAKLI))

K-PET Süper Lig’de Küçük Kaymaklı, Bahadır'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladığı maçta Girne Halk Evi ile berabere kalarak, ligdeki 7. beraberliğini aldı. İkinci devresi yoğun yağış ve ışıklar altında oynandığı maçtan çıkan beraberlik, Girne Halk Evi'nin ise ilk beraberliği oldu.

4. dakikada K.Kaymaklı’dan Osman’ın kullandığı kornerde Evor J. Bello’nun kafa vuruşunda Yaşar çizgi üzerinden topu uzaklaştırdı.

6. dakikada ev sahibi öne geçti. Ertaç’ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Bahadır’ın rakibine faul yaptığı gerekçesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ertaç takımını 1-0 öne geçirdi.

30. dakikadaki K.Kaymaklı atağında Evor J. Bello’nun pası ile buluşan Asare’nin şutunda top yan ağlarda kaldı.

42. dakikadaki K.Kaymaklı atağında Girne H. Evi takımından Mahmut’un rakibi Osman’a ceza alanı içerisindeki hareketini penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Evor J. Bello skoru 1-1 yapan golü attı.

54. dakikada rakibine faul yaptığı gerekçesi ile ikinci sarı kartı gören K.Kaymaklı futbolcusu Bahadır kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

65. dakikada ani gelişen K.Kaymaklı atağında Asare’nin pasında Evor J. Bello topla rakip ceza alanı içinde buluştu. Çok müsait pozisyonda olmasına rağmen topa çok kötü vurunca defans topu kornere attı.

75. dakikadaki Girne H. Evi atağında Şenol’un pasında topun gelişine Ertaç sert vurdu, topun önüne kendini atan Ousmane topu uzaklaştırdı ve rakibine gol şansı tanımadı.

85. dakikada Girne H. Evi rakip ceza alanının dışında sol tarafta bir serbest vuruş kazandı. Ertaç’ın vuruşunda kaleci Raif çizgi üzerinden ayakları ile uzaklaştırmak istediği top Ndoye’nin önünde kaldı. Onun vuruşunda top yan direkten döndü defans uzaklaştırdı.

Maç da bu skorla sona erdi ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldılar.