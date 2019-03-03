Kaymaklı puan yüzü gördü

Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı karşısında aldığı galibiyetle ikinci devrede ilk kez puan alırken, ligde kalma umutlarını yeşertti. Emre Perçinci yönetimindeki ilk galibiyetini alan Kaymaklı, 11 hafta sonra güldü. Türk Ocağı ise hafta içerisinde oynadığı maçın da etkisiyle ikinci devrede oyundan düşerek mağlubiyete razı oldu

Stad:Şht. Hüseyin Ruso stadı.

Hakemler:Kerem Eran,Ferhat Tuna,Halil Erdem,İsfendiyar Açıksöz.

Küçük Kaymaklı:Efe,Berkem,Sena,Bahadır,Muhammed,Hüseyin,Ngathie,

Taner(Ramadan)(Asare),Mehmet(Emre),Sercan,Bello.

Türk Ocağı:Hasan,Mustafa,Mehmet Uçar,AhmetCoşkun,Bilal,

Mehmet Aylanç,Yakubu,Doğukan(Deniz)Akande,Ahmet(Remzi)

Tonbara(Ahmet Tokmak)

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Lig'de 20. hafta dün oynanan karşılaşmada Esentepe'nin, Doğan Türk Birliği'ni mağlup etmesi nedeniyle, müsabaka ev sahibi takım açısından daha da önemli hale geldi. Müsabakanın ilk yarısında konuk ekip daha istekli görülmesine rağmen, ilk yarı 0-0 sona erdi.İkinci yarı daha konsantre ve daha istekli olan taraf K.Kaymaklı, Bello ve Asare'nin ayağından bulduğu gollerle Emre Perçinci yönetimindeki ilk galibiyetini almış oldu.

9. dakikada gelişen Türk Ocağı atağında, Ahmet Coşkun'nun ceza alanı içerisine göndermiş olduğu topla buluşan Tonbara kaleciyle karşı karşıya kaldı,ancak topu ayağından açınca kaleci Efe topu kontrol etti.

25.dakikada gelişen Küçük Kaymaklı atağında,Ramadan'nın ceza alanı dışından çekmiş olduğu şutu kaleci Hasan doksandan kornere tokatladı.

İlk yarı gol olmadan 0-0 eşitlikle sona erdi.

47.dakikada sağdan gelişen ev sahibi takım atağında Berkem'in cezaalanı

içerisine yapmış olduğu ortayı iyi değerlendiren Bello takımını 1-0 öne geçirdi.

70.dakikada Bello'nun çekmiş olduğu şut kaleci Hasan'dan geri döndü,dönen topa vuran Asane, oyuna girdikten sonra ilk buluşmasında golü kaydetti.2-0.

83.dakikada Türk Ocağı'nın kullanmış olduğu konerde,K.Kaymaklı defansı topu uzaklaştıramayınca, Akande topu filelere gönderdi.2-1.

Maçta başka gol olmayınca Küçük Kaymaklı'nın 2-1 üstünlüğünde sona erdi.

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

