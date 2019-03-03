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Kaymaklı puan yüzü gördü

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Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı karşısında aldığı galibiyetle ikinci devrede ilk kez puan alırken, ligde kalma umutlarını yeşertti. Emre Perçinci yönetimindeki ilk galibiyetini alan Kaymaklı, 11 hafta sonra güldü. Türk Ocağı ise hafta içerisinde oynadığı maçın da etkisiyle ikinci devrede oyundan düşerek mağlubiyete razı oldu

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Kaymaklı puan yüzü gördü

Stad:Şht. Hüseyin Ruso stadı.

Hakemler:Kerem Eran,Ferhat Tuna,Halil Erdem,İsfendiyar Açıksöz.

Küçük Kaymaklı:Efe,Berkem,Sena,Bahadır,Muhammed,Hüseyin,Ngathie,

Taner(Ramadan)(Asare),Mehmet(Emre),Sercan,Bello.

Türk Ocağı:Hasan,Mustafa,Mehmet Uçar,AhmetCoşkun,Bilal,

Mehmet Aylanç,Yakubu,Doğukan(Deniz)Akande,Ahmet(Remzi)

Tonbara(Ahmet Tokmak)

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Lig'de 20. hafta dün oynanan karşılaşmada Esentepe'nin, Doğan Türk Birliği'ni mağlup etmesi  nedeniyle, müsabaka ev sahibi takım açısından daha da önemli hale geldi. Müsabakanın ilk yarısında konuk ekip daha istekli görülmesine rağmen, ilk yarı 0-0 sona erdi.İkinci yarı daha konsantre ve daha istekli olan taraf K.Kaymaklı, Bello ve Asare'nin ayağından bulduğu gollerle Emre Perçinci yönetimindeki  ilk galibiyetini almış oldu.     

9. dakikada gelişen Türk Ocağı atağında, Ahmet Coşkun'nun ceza alanı içerisine göndermiş olduğu  topla buluşan  Tonbara kaleciyle karşı karşıya kaldı,ancak topu   ayağından açınca  kaleci Efe topu kontrol etti.

25.dakikada gelişen Küçük Kaymaklı atağında,Ramadan'nın ceza alanı dışından çekmiş  olduğu şutu kaleci Hasan doksandan kornere tokatladı.

İlk yarı gol olmadan 0-0 eşitlikle sona erdi.

47.dakikada sağdan gelişen ev sahibi takım atağında Berkem'in cezaalanı

içerisine yapmış olduğu ortayı iyi değerlendiren Bello takımını 1-0 öne geçirdi.

70.dakikada Bello'nun çekmiş olduğu şut kaleci Hasan'dan geri döndü,dönen topa vuran  Asane, oyuna girdikten sonra ilk buluşmasında golü kaydetti.2-0.

83.dakikada Türk Ocağı'nın kullanmış olduğu konerde,K.Kaymaklı defansı topu uzaklaştıramayınca, Akande  topu filelere  gönderdi.2-1.

Maçta başka gol olmayınca Küçük Kaymaklı'nın 2-1 üstünlüğünde sona erdi.    

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ AK

20

15

3

2

56

23

33

48

2.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

20

15

2

3

54

22

32

47

3.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

20

14

0

6

42

21

21

42

4.

LEFKE TSK

20

10

4

6

37

28

9

34

5.

CİHANGİR GSK

20

10

3

7

39

36

3

33

6.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

20

10

3

7

35

35

0

33

7.

GÖNYELİ SK

20

10

2

8

33

28

5

32

8.

ÇETİNKAYA TSK

20

9

5

6

30

26

4

32

9.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

20

9

3

8

36

26

10

30

10.

BAF ÜLKÜ YURDU

20

7

6

7

37

32

5

27

11.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

20

6

4

10

40

48

-8

22

12.

BİNATLI YSK

20

5

3

12

28

49

-21

18

13.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

20

3

7

10

22

49

-27

16

14.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

20

3

6

11

22

49

-27

15

15.

ESENTEPE KKSK

20

4

1

15

20

43

-23

13

16.

GİRNE HALK EVİ

20

3

2

15

26

42

-16

11
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