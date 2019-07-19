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Kaymaklı'nın yabancıları geldi

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Kaymaklı'nın yabancıları geldi
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Küçük Kaymaklı'nın yeni sezonda kadrosuna katmak için denemeye aldığı 2 Nijeryalı futbolcu adaya geldiler. Kepez Belediyespor'dan transfer edilen 19 yaşındaki Michel, forvet mevkisinde oynuyor. Son olarak İzmirspor'da oynayan 22 yaşındaki Atate ise kanatlarda ve orta alanda görev yapıyor. Teknik direktör Emre Perçinci her 2 oyuncu için de olumlu referans aldıklarını söylerken, son kararı futbolcuların performanslarına göre vereceklerini söyledi.

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