Kaymaklı'nın siftahı İskele'den

Küçük Kaymaklı, teknik direktör Serhat Ertürk'ün son bölümde oyuna yaptığı hamlelerden sonra Gençler Birliği karşısında etkisini artırıp, Ramadan'ın golüyle rakibini mağlup edip galibiyetle tanışırken, 8 puanla, 1 basamak yukarıya çıktı. Gençler Birliği ise son sırada kaderi ile baş başa kaldı

Yer: Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu

Hakemler: Mehmet Sezener, İsmail Ercan, Mustafa Torun, Emre Öztaşlı

Küçük Kaymaklı: Raif Denktaş Pehlivan, Bahadır Göçben, Sercan Çoban, Ousmane Keita, Taner Bingöllü, Hüseyin Adal, Osman Şanverdi, Yağış Gencay(Dk.82 John Ever Bello), Rifat Haciarifoğlu, Celal Hebeşoğlu(Dk.64 Ramadan Ağdaç), Paul Asare

Gençler Birliği: Tolga Nergiz, Ahmet Kara(Dk.66 Kadir Erol), Barış Dağ, Sinan Öğüt, Mustafa Tekpınar, Martins Eyerakpo, Elvis Sakyi, Tacettin Köse(Dk.45 Hasan Sarıoğlu), Cenker Yazar(Dk.79 Ahmet Aygörmez), İbrahim Köse, Kevin Assiga

Goller: Dk.90 Ramadan Ağdaç( K.Kaymaklı)

K-PET Süper Lig’de alt sıralarda yer alan 2 takımın mücadelesinde Küçük Kaymaklı, haftaya kendisi gibi nagalip giren Gençler Birliği'ni, 90. dakikada Ramadan Ağdaç'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek, sezonun ilk galibiyetini aldı. Tatsız tuzsuz geçen maçın son dakikasında gelen gol Kaymaklı'da adeta bayram havası estirdi.

Savunmada iyi diren Gençler Birliği ise Küçük Kaymaklı'nın özellikle sol kanattan yaptığı ataklara çare bulamazken, kalesinde gördüğü son dakika golüyle adeta yıkılıp, son sıraya demir attı.

38.DK: Hüseyin’in ters vuruşunda topla buluşan Kevin Assiga ceza sahası dışından kaleci Raif’i aşırtmak istedi ancak kaleci Raif topu korneye çelmeyi başardı.

46.DK: Osman sağ kanattan ceza sahasına girdi. Şutunu çıkardı ancak top üstten dışarı gitti.

62.DK: Hasan’ın ara pasında topla buluşan Kevin Assiga vuruşunu yaparken Keita son anda müdahale etti.

64.DK: Sol taraftan ceza sahasına giren Rifat’ın şutu top üstten dışarı gitti.

73.Dk: Ramadan ceza sahası üzerinden sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.

90.DK: Asare ceza sahası üzerinde şık hareketler yaptı ve sol tarafdaki Ramadan Ağdaç’a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Top ağlarla kucaklaştı. 1-0

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Küçük Kaymaklı ligin 8. haftasında ilk galibiyetini almış oldu.