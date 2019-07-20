Kaymaklı'nın mücadele sezonu

Küçük Kaymaklı teknik direktörü Emre Perçinci yeni sezona yönelik açıklamalarda bulunurken, 2019 - 2020 sezonunu, mücadele sezonunu ilan ettiklerini açıkladı.

Emre Perçinci'nin açıklamaları şöyle:

"2019 - 2020 sezonuna saha antrenmanları ile devam ediyoruz. Her gün daha iyiye gitmek arzusuyla daha güzel çalışacağız. Bu seneyi kulübümüzde "Mücadelenin adı Küçük Kaymaklı" sezonu diye nitelendirdik. Kısa ve uzun vadeli planlarımız ile keyifli ve gurur verici takım izletmek, kazanma alışkanlığı olan takım yaratmak ve saygı kazanmak hedefiyle yola çıktık.

Başkan ve yönetim kurulu öncülüğünde daha güçlü Kaymaklı için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Yanımızda olan herkese şimdiden teşekkür ederiz."