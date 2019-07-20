 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Mesarya testten geçti
Mesarya testten geçti
4 0
Binlerce meşale özgürlük ve bağımsızlığın şafağı için yandı
Binlerce meşale özgürlük ve bağımsızlığın şafağı için yandı
6 0
 
“Kimse buradan çıkarma yapılabileceğini tahmin etmezdi”
“Kimse buradan çıkarma yapılabileceğini tahmin etmezdi”
54 0
“Biz buraya ağlamaya değil ölmeye geldik”
“Biz buraya ağlamaya değil ölmeye geldik”
21 0
“Ebediyen KKTC’nin yanındayız”
“Ebediyen KKTC’nin yanındayız”
13 0
Roka ve börülcede limit üstü kalıntı
Roka ve börülcede limit üstü kalıntı
21 0
Şampiyon Girne Masterleri
Şampiyon Girne Masterleri
86 0
banner82

Kaymaklı'nın mücadele sezonu

banner27

Kaymaklı'nın mücadele sezonu
banner267

Küçük Kaymaklı teknik direktörü Emre Perçinci yeni sezona yönelik açıklamalarda bulunurken, 2019 - 2020 sezonunu, mücadele sezonunu ilan ettiklerini açıkladı.

Emre Perçinci'nin açıklamaları şöyle:

"2019 - 2020 sezonuna saha antrenmanları ile devam ediyoruz. Her gün daha iyiye gitmek arzusuyla daha güzel çalışacağız. Bu seneyi kulübümüzde "Mücadelenin adı Küçük Kaymaklı" sezonu diye nitelendirdik. Kısa ve uzun vadeli planlarımız ile keyifli ve gurur verici takım izletmek, kazanma alışkanlığı olan takım yaratmak ve saygı kazanmak hedefiyle yola çıktık.

Başkan ve yönetim kurulu öncülüğünde daha güçlü Kaymaklı için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Yanımızda olan herkese şimdiden teşekkür ederiz."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.