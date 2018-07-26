Kaymaklı muradına erdi

Küçük Kaymaklı’da kaleci transferi çalışmaları dün mutlu sonla tamamlanırken, Cihangir’in başarılı kalecisi Raif Denktaş bonservisli olarak transfer edildi

Küçük Kaymaklı’da kaleci transferi çalışmaları dün mutlu sonla tamamlanırken, yeşil siyahlılar Cihangir’in başarılı kalecisi Raif Denktaş Pehlivan’ı kadrosuna kattı.

Kaleci Raif için günlerdir çalışma yürüten Küçük Kaymaklı yönetimi, Yalova kalecisi Mustafa Dağman’ı da gündemine almıştı. Teknik direktör Serhat Ertürk ile kaleci antrenörü Ahmet Çeliker’in tercihinin Raif olmasından dolayı dün Raif için girişim yapan başkan Ahmet Dirgen, tecrübeli kaleciyi bonservisli olarak takımın kadrosuna kazandırdı.

Düğün hazırlığı yapan Raif, dün antrenmana izinli olarak katılmazken, bugün yapılacak antrenmana katılacak. Raif, Cihangir’in tarihinde ilk kez kazandığı Kıbrıs Kupası’nın kazanılmasına büyük katkı yapmasına rağmen, yeni sezon başlangıcında yönetim ve teknik heyet ile yaşadığı sorundan dolayı gözden çıkarılmıştı.