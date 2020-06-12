Kaymaklı lige bileniyor

Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklı, sezonun kalan sekiz maçına teknik adam Niyazi Göksun yönetiminde sıkı bir tempoda hazırlanıyor.

Yeşil siyahlılar dün Şehit Hüseyin Ruso Stadında bir antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürdüler. Antrenmanı, Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina ve bazı yöneticiler de izlediler.

Kalan son sekiz maça iyi başlayarak play – out çemberinden uzaklaşma hedefinde olacak olan Küçük Kaymaklı, bu akşam K-Pet 1.Lig ikincisi Yonpaş Dumlupınar ile bir hazırlık maçı yapacak. Mağusa Dr.Fazıl Küçük Stadında oynanacak olan karşılaşma saat 20:00’da başlayacak.