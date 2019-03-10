Kaymaklı kazanmaya alıştı

Küçük Kaymaklı, Binatlı deplasmanında da kazanarak galibiyet serisi yakalarken, rakibini de iyice ateş çemberinin içerisine çekti

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu-Ahmet Özkurtuluş-Yusuf Bakar

Binatlı: Salih, H.Taşçı, Muammer, Sertaç, Burak, Victory, Sergio(Mustafa dk. 56),Vinicyus, Hasan(Abdullah dk. 44), Zihni, Alaeddin

Küçük Kaymaklı: Efe, Berkem, Sena, Bahadır, Muhammed(Emre dk. 90+2), H.Adal, Tamen, Taner(Mehmet dk. 86), Sercan, Mehmet Göçben(Paul dk. 69), Bello

Goller: Dk. 14 Burak(Binatlı) Dk. 45+2 Muhammed, dk. 59 Bahadır(p), dk. 83 Tamen (Kaymaklı)

K-PET Süper Ligde play out oynamama mücadelesi veren 2 takımın maçında Küçük Kaymaklı, geriye düştüğü maçta bire bir rakibi Binatlı'yı deplasmanda mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini alırken, sıralamada Binatlı'nın üzerine çıkıp direk düşme hattından uzaklaştı. Kaleci Efe, Hüseyin Adal ve Tamen, galibiyette ön plana çıktılar.

Özellikle ikinci devredeki kötü oyunuyla mağlup olan Binatlı'da özellikle yabancı futbolcuların etkisiz olduğu görüldü. Maçın ilk devresinde Binatlı rakibine oranla daha üstün oynarken, kaptan Burak ile 14'te 1-0 öne geçti.

Kalan bölümde oyunu dengeleyen Küçük Kaymaklı, Muhammed Nazik'in golüyle devreye 1-1'lik sonuçla girdi.

İkinci devrede özellikle Hüseyin Adal ve Tamen ile orta saha üstünlüğünü ele alan Küçük Kaymaklı, oyuna giren Asare'nin getirdiği hareket ile önce Hüseyin Taşçı'nın neden olduğu penaltıda Bahadır'ın golüyle öne geçti. 1-2

Binatlı'nın riskleri aldığı bölümde genç kaleci Efe, kurtarışları ile takımını ayakta tutarken, konta atakta 83'te Tamen skoru tayin eden golü kaydetti. 1-3