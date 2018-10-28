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Kaymaklı kazanamıyor

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K-PET Süper Lig’de çıkış arayan 2 ekibin mücadelesinde Küçük Kaymaklı ile Binatlı, 2-2 berabere kalarak, ikişer puan daha kaybettiler. Nagalip kalmaya devam eden Küçük Kaymaklı, düşme hattından kurtulamadı. Binatlı ise ilk beraberliğini aldı

Kaymaklı kazanamıyor
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YER: Şht. Hüseyin Ruso Stadyumu

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Burak Mandıralı, Mehmet Ekşici

Küçük Kaymaklı: Raif, Bahadır, Şefket(DK 46 Tuğrul(DK 72 Mehmet Koyuncu)), Keıta, Taner, Hüseyin, Osman, Yağış, Rıfat, Celal(DK 88 Erdoğan), Sercan.

Binatlı: Salih, Burak(DK 83 Barkın), Zihni, Yunus, Offor, Kehınde(DK 90 MehmetAli), Israel, Hüseyin, Aladdin(DK 62 Sertaç), Mustafa, Abdullah.

Kırmızı Kart: DK 86 Sercan(Küçük Kaymaklı). DK 90+8 Hüseyin Taşçı(Binatlı).

GOLLER: DK 43 Osman, DK 57 Yağış(Küçük Kaymaklı). DK 6 Keita kk, DK 38 Zihni(Binatlı)

K-PET Süper Lig’de Küçük Kaymaklı ile Binatlı, 2-2 berabere kalarak, ikişer puan daha kaybederlerken, ligin alt sıralarında kalmaya devam ettiler. Her 2 takım da maçta ikişer puanın yanı sıra kırmızı kart gören birer futbolcularını da kaybettiler. Kaymaklı’da Tuğrul’un ayağının kırılması ise üzüntüyü daha da artırdı.

1.DK: Çabuk gelişen Küçük Kaymaklı atağında Celal’ın pası ile ceza alanı içerisinde topla buluşan Sercan’ın yaptığı sert vuruşu kaleci Salih önlemeyi başardı.

6.DK: Binatlı takımının kullandığı köşe vuruşunda Küçük Kaymaklı takımında Ousmane Keıta’nın ters kafa vuruşu filelere gidince Binatlı takımı öne geçti.0-1

34.DK: Binatlı takımının kalabalık adamla geliştirdiği atakta ceza alanı dışından Aladdin’in sert ve düzgün vuruşunu kaleci Raif önlemeyi başardı.

38.DK: Binatlı takımının kazandığı bir başka köşe vuruşunda yapılan ortayı iyi takip eden Zihni kafa vuruşu ile farkı ikiye çıkardı.0-2

43.DK: Küçük Kaymaklı takımının geliştirdiği atakta Binatlı savunmasının uzaklaştıramadığı topu Osman sert ve düzgün vuruşla filelere gönderdi.1-2

54.DK: Binatlı takımının çabuk geliştirdiği atakta savunma arkasına atılan topa hareketlenen Offor’un vuruşu direğin üzerinden dışarı gitti.

57.DK: Binatlı savunma oyuncuları ve kaleci Salih’in hatasını iyi değerlendiren Yağış topu filelere göndererek skoru eşitledi.2-2

67.DK: Çabuk gelişen Binatlı atağında Israel’in vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

84.DK: Küçük Kaymaklı’nın kalabalık adamla geliştirdiği atakta Osman’ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta top direğin üzerinden az farkla auta gitti.

90+2.DK: Binatlı takımının geliştirdiği kontra atağında Israel’in vuruşunu Raif kornere çeldi.

90+3.DK: Binatlı takımının kullandığı köşe vuruşunda Zihni’nin kafa vuruşunu kaleci Raif kornere çeldi.

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