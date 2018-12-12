banner237
2018’in en çok satan kitapları
2018’in en çok satan kitapları
21 0
Enduro sezonu tamamlandı
Enduro sezonu tamamlandı
21 0
İstanbul’un Tarihi Sahafları
İstanbul’un Tarihi Sahafları
21 0
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
21 0
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
64 0
Engeli acaba neresinde?
Engeli acaba neresinde?
26 0
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
35 0
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
274 0
banner82

Kaymaklı kaptansız

banner27

banner210
Kaymaklı kaptansız
banner215

K-PET Süper Lig’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Küçük Kaymaklı’nın kaptanı Hüseyin Adal, 4-1 mağlup oldukları Yenicami derisinde gördüğü sarı kartla, 4 sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Takımının orta alandaki en önemli isimlerinden olan kaptanı Hüseyin Adal, 12. haftada zorlu Başkent derbisi sonunda cezalı duruma düşerken, K-PET Süper Lig’in 13. haftasında 16 Aralık Pazar günü Saat 14:00’te Doğan Türk Birliği’nin cezası nedeni ile Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynayacakları maçta forma giyemeyecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.