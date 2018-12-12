Kaymaklı kaptansız

K-PET Süper Lig’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Küçük Kaymaklı’nın kaptanı Hüseyin Adal, 4-1 mağlup oldukları Yenicami derisinde gördüğü sarı kartla, 4 sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Takımının orta alandaki en önemli isimlerinden olan kaptanı Hüseyin Adal, 12. haftada zorlu Başkent derbisi sonunda cezalı duruma düşerken, K-PET Süper Lig’in 13. haftasında 16 Aralık Pazar günü Saat 14:00’te Doğan Türk Birliği’nin cezası nedeni ile Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynayacakları maçta forma giyemeyecek.