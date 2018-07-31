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Kaymaklı kanatları güçlendirdi

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Kaymaklı kanatları güçlendirdi
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Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Küçük Kaymaklı 2 genç kanat oyuncu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Küçük Kaymaklı, Yeni Boğaziçi'nden genç yıldız Ramadan Ağdaç'ı kiralık olarak transfer ederken, bonservisi elinde olan ve son olarak BTM Birinci Lig ekibi Serdarlı'da forma giyen Rifat Hacıarif'i ise bonservisli olarak kadrosuna kattı.

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