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Kaymaklı kalecisini buldu

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Kaymaklı kalecisini buldu
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Soydan SAKALLI

Küçük Kaymaklı'da kaleci arayışları devam ederken, aranan kaleci Batı bölgesinden bulundu. Bonservisi Yalova'da olmasına rağmen son yıllarda kiralık olarak birçok takımda başarıyla forma giyen Mustafa Dağman ile temasa geçen Küçük Kaymaklı yönetimi, futbolcu ile prensipte anlaştı. Dün Yalova yöneticileri ile temasa geçen Kaymaklı yöneticileri, kısa süre içerisinde transferi bitirmeyi hedefliyor. Bu arada bireysel antrenmanlarını aralıksız sürdüren, 7 kilo vererek fazla kilolarından kurtulan Mustafa Dağman, sezona fit şekilde girmeyi hedefliyor.

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